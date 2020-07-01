الديمقراطيون يطالبون المخابرات بتوضيح دفع روسيا مكافآت ماليّة لحركة طالبان لقتل جنود أميركيّين

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس 30 يونيو 2020.(فرانس برس)

جدّد أعضاء ديمقراطيّون في مجلس النوّاب الأميركي، عقب اجتماع في البيت الأبيض، المطالبة بأن يطّلعوا مباشرة من قادة أجهزة الاستخبارات على توضيحات بشأن ما إذا كانت روسيا قد قدّمت فعلاً مكافآت ماليّة لمقاتلين مرتبطين بحركة طالبان كي يقتلوا جنوداً أميركيّين في أفغانستان.

وفي مواجهة دونالد ترامب الذي ينفي أن يكون قد تمّ إطلاعه على هذه القضيّة، أعرب الديمقراطيّون أيضاً عن قلقهم من أن يكون البيت الأبيض يتجنّب إبلاغ الرئيس الجمهوري بأمور يُحتمل أن تزعجه، معتبرين أنّ من شأن هذا الأمر، إذا صحّ، أن يمثّل «مشكلة لأمن البلاد».

وفي ختام الاجتماع، قال الوفد النيابي الديمقراطي الذي غابت عنه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إنّه لم يحصل على أي «معلومات جديدة أساسية» بشأن هذه القضية.

ووفقاً لجريدة «نيويورك تايمز»، فإنّ الاستخبارات الأميركية واثقة من أنّ موسكو قدّمت مكافآت مالية إلى مقاتلين مقرّبين من حركة طالبان لقتل جنود أميركيين في أفغانستان.

وفي بادئ الأمر، قال البيت الأبيض إنّ أجهزة الاستخبارات لم تعتبر هذه المعلومات «جديرة بالثقة»، لكنّه عاد وقال الإثنين إنّ أجهزة الاستخبارات كانت منقسمة حيال تقييمها لمدى صدقيّة هذه المعلومات ولهذا السبب لم يجر إطلاع ترامب عليها.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف«أجده أمراً لا يمكن تفسيره أنّ الرئيس، في ضوء هذه المزاعم العلنية جدّاً، لم يخرج أمام الأميركيين ليقول لهم إنّه سيفتح تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان الروس يضعون مكافآت على رؤوس عسكريين أميركيين».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنّه بدلاً من أن يفعل ترامب ذلك فهو يقول إنّه «لم يجر إطلاعه»، معتبراً أن ما فعله الرئيس «لا يغتفر» وشدّد شيف على أنّه أبلغ البيت الأبيض بـ«القلق» الذي يساور العديد من زملائه إزاء «التردّد في إبلاغ الرئيس بأشياء لا يريد سماعها».

وأضاف: «ربّما يكون هذا الأمر صحيحاً أكثر في ما يتعلّق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبروسيا بوتين».

وأشار رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف إلى أنّ «الكثير منّا لا يفهمون سبب أُلفته مع هذا الزعيم المستبدّ الذي يريد الإساءة إلى أمّتنا».