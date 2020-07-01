ترامب يُبدي «غضبا متزايدا» حيال الصين بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 01:32 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدثا خلال تجمع انتخابي في أوكلاهوما، 20 يونيو 2020. (أ ف ب)

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء عن «غضب متزايد» حيال الصين، في ضوء الخسائر الفادحة التي تُخلّفها جائحة كوفيد-19 في العالم عمومًا وفي بلاده خصوصًا.

وكتب ترامب على تويتر «عندما أرى الجائحة تكشف وجهها المروّع حول العالم، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة، أُصبح غاضبًا أكثر فأكثر حيال الصين»، حسب وكالة «فرانس برس»

وأقرّ مسؤولو الصحّة الأميركيّون، الثلاثاء، بأنّهم لا يسيطرون على الوباء بـ«الكامل»، مبدين خشيتهم من حدوث تفشّ في حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجدّ» في الأسابيع المقبلة.

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