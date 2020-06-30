بايدن يعلن أنه لن ينظم تجمعات انتخابية بسبب جائحة «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 08:28 مساء

أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الثلاثاء، أنه لن ينظم تجمعات انتخابية بسبب جائحة «كوفيد-19»، ما يشكّل تباينا صارخًا مع منافسه الرئيس دونالد ترامب، الذي عقد بالفعل تجمعات كبيرة في إطار حملة إعادة انتخابه.

وقال نائب الرئيس السابق، خلال جلسة أسئلة وأجوبة نادرة مع الصحفيين في ولاية ديلاوير، لمناقشة موضوع الوباء وسبل تخفيف انتشاره: «في رأيي أن هذه أكثر حملة غير اعتيادية في التاريخ الحديث»، مضيفا: «سأتبع أوامر الأطباء، ليس من أجلي فقط بل من أجل البلاد، وهذا يعني أنني لن أنظم تجمعات»، لافتا إلى أنه لم يخضع بعد لفحص «كوفيد-19»، حسب «فرانس برس».

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