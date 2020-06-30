باكستان تتهم الهند بتدبير الهجوم على بورصة كراتشي

جندي في قوات شبه عسكرية في نوبة حراسة خارج مقر بورصة باكستان في كراتشي، 30 يونيو 2020. (أ ف ب)

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، الهند بتدبير الهجوم الدامي الذي استهدف بورصة كراتشي، مشيرا إلى أنه «لا شكوك» حول الجهة المسؤولة عنه.

وابلغ خان البرلمان: «قواتنا الأمنية واجهت وأحبطت مأساة كبيرة تم التخطيط لها عبر جارتنا الهند»، دون أن يقدم دليلا، وفق «فرانس برس».

وتبنى «جيش تحرير بلوشستان» وهو مجموعة انفصالية من إقليم بلوشستان المجاور الهجوم الذي وقع، الإثنين، وأسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الأمن وشرطي بالإضافة للمهاجمين الأربعة. وقالت المجموعة الانفصالية إنها استهدفت «الاقتصاد الباكستاني» و«المصالح الاقتصادية الصينية» في بلوشستان. وقال خان أمام البرلمان: «لا شكوك لدينا في أن هذه الخطة من تدبير الهند».

مقتل ستة على الأقل في هجوم مسلحين على بورصة كراتشي بباكستان

مسلحون يهاجمون بورصة كراتشي

واتهمت باكستان الهند مرارا بتمويل الحركة الانفصالية في بلوشستان، في حين تتهم الهند باكستان بدعم المسلحين في إقليم كشمير المتنازع عليه بينهما.

ولم ترد الهند مباشرة على تصريحات خان، التي جاءت بعد أن اتهم وزير خارجية باكستان الإثنين الهند بـ«التآمر في أعمال الإرهاب ضد باكستان». وقالت نيودلهي إنها ترفض هذه «التصريحات السخيفة». وأفاد ناطق باسم الخارجية الهندية أن «باكستان لا يمكنها توجيه اللوم للهند بخصوص مشاكلها المحلية».

ويواجه خان ضغوطا متزايدة بخصوص إدارته أزمة وباء «كوفيد-19» والأوضاع الاقتصادية المتدهورة. وأثار خان انتقادات الأسبوع الفائت، حين تحدث عن «استشهاد» زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن. ويتهم معارضون خان بالتعاطف مع الجماعات المسلحة، ووصفه خصومه يوما بأنه «طالبان خان».

وباكستان والهند عدوان لدودان منذ استقلالهما عن بريطانيا في العام 1947، في شكل رئيسي بسبب إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة المتنازع عليه بينهما.