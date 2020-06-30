إيران تحكم على المعارض «روح الله زم» بالإعدام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 11:49 صباحا
المعارض الإيراني «روح الله زم». (الإنترنت)

أعلنت ايران الثلاثاء أنها حكمت بالإعدام على روح الله زم المعارض الذي أقام في المنفى بفرنسا لعدة سنوات قبل أن يعتقل في إيران، بتهمة الضلوع في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي «لقد اعتبرت المحكمة كل التهم الـ13 ضمن تهمة الإفساد في الأرض، وبالتالي قررت عقوبة الإعدام»، كما ورد على الموقع الرسمي للسلطة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن اعتقال زم السنة الماضية، واصفا إياه بأنه «مناهض للثورة وكان يديره جهاز الاستخبارات الفرنسي»، «وتهمة الإفساد في الأرض من أفدح التهم في القانون الإيراني»، ويمكن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، كما أضاف المتحدث.

زم الذي تقول معلومات إنه أقام في باريس كان يدير قناة «أماد الإخبارية» على تطبيق تلغرام، واتهمته السلطات آنذاك بلعب دور ناشط في حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة التي انطلقت على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة في شتاء 2017-2018.

وأغلق تلغرام القناة بعدما طلبت منه إيران شطب الحساب على خلفية «التحريض على انتفاضة مسلحة».

وبحسب نص اتهام زم الذي نشر في فبراير فهو متهم بـ«ارتكاب جنح ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي، والتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الفرنسي»، إلى جانب تهمة «الإفساد في الأرض».

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