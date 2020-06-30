ملك بلجيكا يأسف لاستعمار بلاده الكونغو الديمقراطية

الملك فيليب وزوجته الملكة ماتيلد خلال زيارة إلى مدينة أنتويرب البلجيكية، 23 يونيو 2020. (فرانس برس)

عبر الملك فيليب اليوم الثلاثاء للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا عن «بالغ أسفه للجروح» التي تسببت بها فترة الاستعمار البلجيكي لجمهورية الكونغو الديمقراطية.



وفي رسالة وجهت اليوم إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي في مناسبة الذكرى الستين لاستقلال البلاد كتب الملك فيليب: «أود أن أعبر عن بالغ أسفي لجروح الماضي هذه التي يستعاد ألمها اليوم عبر التمييز الذي لا يزال حاضرا في مجتمعاتنا»، وفق وكالة «فرانس فرانس».