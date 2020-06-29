تشديد تدابير الحجر على ليستر البريطانية بعد زيادة الإصابات بـ«كورونا»

أعلنت الحكومة البريطانية، مساء الإثنين، أنها قررت تشديد تدابير الحجر المفروضة على ليستر بعدما سجلت المدينة الواقعة في وسط إنجلترا زيادة في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، لتصبح بذلك أول مدينة إنجليزية تخطو خطوة إلى الوراء على طريق التعافي من الوباء.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمام مجلس العموم، إن المتاجر «غير الأساسية» التي أعادت فتح أبوابها في عموم إنجلترا في منتصف يونيو الجاري سيعاد إغلاقها في ليستر اعتبارًا من الثلاثاء، في حين سيتم إغلاق المدارس اعتبارًا من الخميس، مشيرًا إلى أن الحكومة ستجري تقييمًا لهذه التدابير في غضون أسبوعين، وفق «فرانس برس».