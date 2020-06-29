ترامب يرد على تراجع شعبيته في الاستطلاعات ويذكِّر بفوزه بانتخابات 2016

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فينكس، 23 يونيو 2020. (أ ف ب)

استذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، الإثنين، فوزه في انتخابات العام 2016 قائلًا إنه مقتنع بأن التاريخ سيعيد نفسه في الثالث من نوفمبر.

وكتب ترامب في تغريدة: «آسف لإبلاغ الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئًا، بأن لدي أرقام جيدة جيدًا من استطلاعات رأي داخلية»، من دون إيضاحات أخرى بشأن الأعداد التي في حوزته، وفق «فرانس برس».

الاستطلاعات الوطنية

وأضاف: «كما حصل العام 2016، استطلاعات (نيويورك تايمز) خاطئة! استطلاعات (فوكس نيوز) مزحة!»، في إشارة إلى الاستطلاعات الوطنية التي كانت تظهر المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فائزة قبل أربع سنوات.

وتصب كل استطلاعات الرأي على المستوى الوطني منذ عدة أسابيع في الاتجاه نفسه: ترامب يسجل تراجعًا ملحوظًا مقابل خصمه الديمقراطي جو بايدن. وبحسب آخر استطلاع أجرته جريدة «نيويورك تايمز» و«سيينا كوليدج»، فإن نائب الرئيس السابق باراك أوباما متقدم بـ14 نقطة على الرئيس الأميركي.

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ويدعو جميع المراقبين إلى الحذر، مشيرين خصوصًا إلى أنه لا يزال هناك أربعة أشهر من الحملة. إلا أنهم يلفتون إلى أن تقدم بايدن على ترامب أكبر من التقدم الذي أحرزته كلينتون في الفترة نفسها قبل أربع سنوات. وتشكل استطلاعات الرأي في الولايات الأساسية التي يُحتمل أن تقلب الموازين في الانتخابات، مصدر قلق بالنسبة لفريق ترامب.

وبحسب دراسة «سيينا كوليدج»، فإن ترامب يأتي خلف خصمه الديمقراطي في نوايا التصويت في ميشيغن وبنسلفانيا وويسكانسن، الولايات الثلاث التي سمحت له بتحقيق فوز حاسم العام 2016.

وختم ترامب تغريدته: «الناس يريدون القانون والنظام والأمن!» مكررًا بذلك الشعار الذي يردده منذ عدة أسابيع.