إيران تصدر أمر اعتقال لترامب بتهمة اغتيال سليماني.. وتطلب من الإنتربول إصدار «بطاقة حمراء»

قال مدعي عام طهران علي القاصي مهر، الإثنين، إن إيران أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب و35 آخرين فيما يتعلق بقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني، وطلبت مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول).

وفي الثالث من يناير قتلت ضربة أميركية بطائرة مسيرة في العراق سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني. وتتهم واشنطن سليماني بتدبير هجمات لفصائل مسلحة متحالفة مع إيران على القوات الأميركية في المنطقة، بحسب وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء.

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وقال القاصي مهر إن أوامر الاعتقال صدرت باتهامات بالقتل وتنفيذ عمل إرهابي. وقال إن إيران طلبت من الإنتربول إصدار «بطاقة حمراء» لترامب وأفراد آخرين تتهمهم الجمهورية الإسلامية بالمشاركة في قتل سليماني.

وقال القاصي مهر إن المجموعة المنفذة شملت مسؤولين عسكريين ومدنيين لكنه لم يذكر مزيد التفاصيل. وأضاف أن إيران ستمضي قدمًا في الأمر بعد انتهاء فترة ولاية ترامب. ودفع قتل سليماني الولايات المتحدة وإيران إلى شفا صراع مسلح بعدما ردت إيران بإطلاق صواريخ على أهداف أميركية في العراق بعد بضعة أيام.

لكن «إنتربول» أبلغت «فرانس برس» أن أي تدخّل من هذا النوع سيكون مخالفا لنظامها، من دون إعطاء تأكيد صريح لتلقي المنظمة طلبا من إيران.

وجاء في بيان المنظمة أن المادة الثالثة من دستور إنتربول «تحظر بشدة على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة لها طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري». وتابع البيان أن «إنتربول لن تنظر في طلبات من هذا النوع».

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