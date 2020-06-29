ضوء أخضر في الصين لاستخدام لقاح جديد ضد فيروس كورونا

رجل يضع قناعًا يجلس في قطار الأنفاق في بكين، 20 يونيو 2020. (أ ف ب)

قالت شركة «كانسينو بيولوجيكس» إن الجيش الصيني حصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد فيروس كورونا المستجد طورته مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.

واللقاح الذي يُطلق عليه اسم (أيه.دي.5-إن.كوف) هو أحد ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا «كوفي- 19»، كما حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا، حسبما ذكرت «روسيا اليوم»، اليوم الإثنين.

وأضافت الشركة: «يقتصر استخدام (أيه.دي.5-إن.كوف) حاليا على الاستخدام العسكري، ولا يمكن توسيع استخدامه دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي»، في إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة العسكرية المركزية التي وافقت على استخدام اللقاح.

وأوضحت أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا، والتي أودت بحياة نصف مليون شخص في أنحاء العالم، لكن لا يمكن ضمان نجاحه تجاريا.

ولم يحصل أي لقاح بعد على الموافقة للاستخدام التجاري للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن يوجد 12 لقاحا من أكثر من 100 في أنحاء العالم يجري اختبارها على البشر.