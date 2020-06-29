مصرع 12 شخصا نتيجة عاصفة ممطرة في الصين

لقي 12 شخصا مصرعهم وفقد عشرة آخرون أمس الأحد بعد أن ضربت عاصفة ممطرة شديدة محافظة مياننينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسبما قالت السلطات المحلية في وقت متأخر الأحد.

وقالت حكومة المحافظة إن العاصفة الممطرة التي اجتاحت المنطقة من الجمعة إلى السبت تسببت في فيضانات في بلدة ييهاي، حيث لقي عشرة أشخاص مصرعهم، ولا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الإثنين.

وفي حي قاويانغ الفرعي، سقطت سيارتان في نهر بعد أن دمرت الفيضانات الطريق السريع، مما أدى إلى مقتل شخصين وفقدان ثلاثة آخرين.

وأثرت الأمطار الغزيرة على أكثر من 9880 شخصا في ييهاي وقاوغيانغ وقطعت الطرق المحلية ودمرت المنازل والمحاصيل. وتم إجلاء ما إجماليه 7705 أشخاص؛ بينما لا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة جارية.