مصرع 12 شخصا نتيجة عاصفة ممطرة في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 10:17 صباحا

لقي 12 شخصا مصرعهم وفقد عشرة آخرون أمس الأحد بعد أن ضربت عاصفة ممطرة شديدة محافظة مياننينغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، حسبما قالت السلطات المحلية في وقت متأخر الأحد.

وقالت حكومة المحافظة إن العاصفة الممطرة التي اجتاحت المنطقة من الجمعة إلى السبت تسببت في فيضانات في بلدة ييهاي، حيث لقي عشرة أشخاص مصرعهم، ولا يزال سبعة آخرون في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الإثنين. 

وفي حي قاويانغ الفرعي، سقطت سيارتان في نهر بعد أن دمرت الفيضانات الطريق السريع، مما أدى إلى مقتل شخصين وفقدان ثلاثة آخرين.

وأثرت الأمطار الغزيرة على أكثر من 9880 شخصا في ييهاي وقاوغيانغ وقطعت الطرق المحلية ودمرت المنازل والمحاصيل. وتم إجلاء ما إجماليه 7705 أشخاص؛ بينما لا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة جارية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قتل الجنود الأميركيين في أفغانستان.. قصة روتها «نيويورك تايمز» ونفاها ترامب ...
دولى
بالفيديو.. الإعلامية الكويتية حليمة بولند تتحدث من جديد عن علاقتها بالقذافي
منوعات
ضغوط على ترامب ليضع كمامة مع تزايد القلق من استمرار تفشي «كوفيد-19»
دولى
«أوقاف الوفاق» تعتزم الإذن بإقامة صلاة الجمعة ببعض المساجد وفق ضوابط محددة
ليبيا
الأمم المتحدة: أكثر من 100 قتيل وجريح بانفجار ألغام زرعت جنوب طرابلس
ليبيا
أميركا تستعجل «حل الميليشيات» بلقاءات مع «الوفاق» و«القيادة العامة»
ليبيا
«المكافآت الروسية لقتل جنود أميركيين في أفغانستان».. موسكو تنفي وواشنطن: ترامب ...
دولى
إغلاق الشوارع المؤدية لمقر قيادة القوات المسلحة في السودان تحسبا لتظاهرة «30 ...
عربى
اتهامات لأربعة أشخاص حاولوا إسقاط تمثال رئيس أميركي أسبق
دولى
ما هي خيارات حماس بعد خطة التوسع الاستيطاني الجديدة؟
عربى
المقابر الجماعية والألغام ومذبحة مزدة.. جرائم حقوقية تحت بصر العالم
ليبيا
معركة القلعة.. «حضرة» تحولت إلى درس قاسٍ للاحتلال الفرنسي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العيساوي يكشف لقناة «الوسط» قضايا الاحتكار وأهمية رفع الدعم والرسم على الصرف الأجنبي