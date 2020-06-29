مقتل ستة على الأقل في هجوم مسلحين على بورصة كراتشي بباكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 09:47 صباحا
عناصر من الأمن الباكستاني في شوارع كراتشي. (أرشيفية: الإنترنت)

قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم شرطي بعد أن اقتحم أربعة مسلحين الاثنين بورصة كراتشي (جنوب)، العاصمة المالية لباكستان، في هجوم تبنته مجموعة انفصالية من إقليم بالوشستان المجاور.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الإثنين إن «أربعة حراس ومدنيا قتلوا» إلى جانب شرطي في هجوم إرهابي بالقنبلة وسلاح رشاش ضد بورصة كراتشي، وفق وكالة «فرانس برس».

من جهتها، أعلنت أبرز منظمة إسعاف في كراتشي «إيدهي» سقوط سبعة قتلى وسبعة جرحى بحسب ما أفاد مسؤول فيها، وقتل المهاجمون الأربعة أيضا.

قبل ذلك، قال ناطق باسم شرطة كراتشي إن «هناك عددا غير محدد من المهاجمين داخل البورصة وفي محيطها يطلقون النار»، بينما أكد مسؤول في البورصة لـ«فرانس برس» توقف إطلاق النار في الوقت الراهن.

ويأتي الهجوم على بورصة كراتشي بعد عشرة أيام على إطلاق قنبلة على صف انتظار امام مكتب مساعدات اجتماعية مما أدى الى مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين. ولم تتبن أي مجموعة هذا الهجوم.

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