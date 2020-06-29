تقدم الخضر في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا وهزائم عديدة للحزب الحاكم

معقم لليدين قرب بطاقة انتخابية في مركز تصويت بمولهاوس في شرق فرنسا، 15 مارس 2020 (فرانس برس)