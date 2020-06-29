تقدم الخضر في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا وهزائم عديدة للحزب الحاكم

طغى على الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا، الأحد، تقّدم الخضر في عدة مدن كبرى، وتكبّد الحزب الحاكم عدّة هزائم رغم فوز رئيس الوزراء إدوار فيليب.
وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت مستوى غير مسبوق ناهز 60% في الدورة الثانية من الانتخابات بعد ثلاثة أشهر ونصف شهر من الدورة الأولى التي سجّلت أيضاً معدل إقبال ضعيفاً، وفق وكالة «فرانس برس».
وبعيد إعلان النتائج الأولية، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه «قلق لمعدل المشاركة الضعيف».
اتفقت المعارضة مع هذا الاستنتاج، خاصة جان لوك ميلونشون (يسار متشدّد) الذي اعتبر أن هذه الانتخابات شهدت إضرابا من المواطنين، وكذلك المرشحة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية العام 2017 مارين لوبن.
لكن بعيدا عن الامتناع غير المسبوق على الانتخاب، استأثرت «الموجة الخضراء» بالاهتمام.
إعادة انتخاب هيدالغو في باريس
يبدو الخضر في وضع جيد في عدة مدن كبرى، على غرار ليون ومرسيليا، كما تصدروا النتائج في بوردو، وفق نتائج أولية.
وأعيد انتخاب رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو بأكثر من 50% من الأصوات، متقدمة على مرشحة اليمين رشيدة داتي، فيما حلّت مرشحة الحزب الحاكم آنييس بوزين ثالثة.
وثبّت الخضر أنفسهم عبر هذه الانتخابات كأكبر قوّة يسارية في فرنسا، تواصلا لعملية إعادة ترتيب المشهد السياسي في عدة دول أوروبية، حيث يحقق أنصار البيئة تقدما مع ازدياد أهمية قضية المناخ.
ويوجد وزراء خضر في السويد وفنلندا والنمسا، ويحققون صعودا في ألمانيا.
يأتي البروز الجديد لليسار في صورة الأحزاب البيئية في وقت صار فيه قسم من الرأي العام ينظر إلى حزب ماكرون باعتباره ينفّذ سياسة قريبة من اليمين، وذلك بعد أن حقّق نجاحه بتبنّي سياسة وسطية.
من ناحيته، فاز اليمين المتشدد في الانتخابات في بيربينان، وهي مدينة كتالونية يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، مع انتصار لوي أليو النائب السابق لمارين لوبن.
أما اليمين التقليدي ممثلا بحزب «الجمهوريون»، فيفترض أن يحافظ على رئاسة بلدية تولوز ويفوز في عدة مدن متوسطة، لكنه سيخسر معاقل مثل مرسيليا وبوردو لصالح الخضر.
لا نتائج حاسمة للحزب الحاكم في المدن الكبرى
ولم يحقق حزب «الجمهورية إلى الأمام» الحاكم نتائج حاسمة في أيّ مدينة كبيرة.
وحول ذلك، قالت الناطقة باسم الحكومة سيباث نداي «نشعر هذه الليلة بخيبة أمل، لأنه توجد مناطق (...) أدت فيها انقساماتنا الداخلية إلى نتائج مخيبة جدا للآمال». واعتبرت أنه لا يمكن لحزبها أن يسمح بمثل هذه الانقسامات في الأشهر المقبلة.
مع ذلك، توجد نقطة مضيئة وحيدة، وهي فوز رئيس الوزراء إدوار فيليب في مدينة لوهافر الساحلية بنسبة 59% من الأصوات، رغم أنه لم يترشّح تحت لافتة الحزب.