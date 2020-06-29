مسلحون يهاجمون بورصة كراتشي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يونيو 2020, 09:29 صباحا
عناصر شرطة في محيط بورصة كراتشي في 29 يونيو 2020. (فرانس برس)

 هاجمت مجموعة من المسلحين بورصة كراتشي، المدينة الكبرى في جنوب باكستان وعاصمتها المالية،  اليوم الإثنين كما أعلنت الشرطة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ناطق باسم شرطة كراتشي القول «هناك عدد غير محدد من المهاجمين داخل البورصة وفي محيطها يطلقون النار». من جهته قال غلام نبي ميمون وهو مسؤول في الشرطة إن «أربعة مهاجمين قتلوا»، مشيرا إلى أن الوضع تحت السيطرة. في حين قال مسؤول في البورصة لـ«فرانس برس» «لقد توقف إطلاق النار في الوقت الراهن».

ويأتي الهجوم على بورصة كراتشي بعد عشرة أيام على إطلاق قنبلة على صف انتظار أمام مكتب مساعدات اجتماعية ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين. ولم تتبن أي مجموعة هذا الهجوم. وبعد عقد شهد اعتداءات شبه يومية، تراجعت وتيرة العنف بشكل كبير في باكستان. وباتت هذه الهجمات تشكل استثناء. ومدينة كراتشي الساحلية التي كانت لسنوات تسجل معدلات مرتفعة من الجريمة، باتت أكثر أمانا اليوم بعد فرض قوى الأمن سيطرتها.

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