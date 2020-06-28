الأمن اللبناني يحقق في انفجار وقع قرب موكب الحريري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 10:21 مساء
سعد الحريري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مكتب سعد الحريري إن قوات الأمن اللبنانية تحقق في انفجار وقع قبل 11 يومًا قرب موكب رئيس الوزراء اللبناني السابق.

وقال مكتب الحريري إن الحادث، الذي لم يسفر عن أي إصابات، وقع خلال جولة في سهل البقاع ولم يتم الإعلان عنه حينها «منعا لأي استغلال في ظل التشنج السائد»، بحسب «رويترز».

وأضاف في بيان: «بما أن الموكب لم يتعرض لأي اعتداء... كان قراره (الحريري) التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة».

وقالت محطة تلفزيون «الحدث» المملوكة لسعوديين في تقرير عن الحادث يوم الأحد إنه تم العثور على بقايا صاروخ على بعد نحو 500 متر من الطريق الذي سلكه موكب الحريري المؤلف من 30 سيارة والمجهز بأنظمة تشويش.

واستقال الحريري، السياسي السني البارز في لبنان، في أكتوبر في مواجهة احتجاجات حاشدة على النخبة الحاكمة الطائفية. ومنذ ذلك الحين، تعيش البلاد في خضم أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية منذ حربها الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وقتل والده رفيق الحريري، وهو أيضًا رئيس وزراء أسبق، في انفجار العام 2005.

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