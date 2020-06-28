ثاني حادث طعن بسكين في غلاسكو الاسكتلندية خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 05:16 مساء
عناصر من الشرطة الاسكتلندية في موقع الحادث. (الإنترنت)

 بادرت الشرطة الاسكتلندية إلى إغلاق شوارع في مدينة غلاسكو بعد ورود تقارير عن عملية طعن جديدة نفذت في المدينة، وهي الثانية خلال أيام.

وأفادت قناة «إس تي في» الإسكتلندية بأن قوات الشرطة وفرق الإسعاف هرعت اليوم إلى شارع أرغايل في المدينة، بعد تلقي تقارير عن هجوم جديد بسكين، وطوقت منطقة الحادث، بحسب «روسيا اليوم».

وأكدت شرطة غلاسكو، على حسابها في «تويتر»، أن عناصرها  يعملون في موقع الحادث ومن المرجح أن الحديث يدور عن اعتداء ذي هدف محدد وليس هناك أي خطر على الجمهور.

من جانبها، نقلت جريدة «غلاسكو تايم» عن شهود عيان تأكيدهم أن ضحية الهجوم هو شاب خرج على ما يبدو من فندق، وشوهد وهو يرقد على الأرض بعد استهدافه، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد توفي أم لا.

وحصل الهجوم على بعد أقل من ميل واحد عن شارع ويست جورج، الذي نفذ فيه الشاب السوداني، المدعو بدر الدين عبد الله آدم، يوم الجمعة الماضي عملية طعن أخرى أصاب خلالها ستة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، قبل أن يقتلبرصاص عناصر الأمن.

وأعلنت الشرطة الاسكتلندية أنها لا تعتبر هجوم الجمعة عملية إرهابية.

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