أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بـ«كورونا» و104 حالة وفاة في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 02:19 مساء
جندي روسي يرتدي كمامة. (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت روسيا نحو 6.8 ألف إصابة و104 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، مع رصد انخفاض ملموس في معدل الوفيات اليومية جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، الأحد، في تقريرها اليومي عن تسجيل 6791 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 6852 إصابة أمس السبت و6800 إصابة الجمعة، وفق «روسيا روسيا»

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 634437، بينها 226277 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ952 حالة نشطة منذ أمس.

وأكدت الغرفة ارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 9073 حالة وفاة؛ فيما تماثل 5735 مريضا للشفاء من كورونا منذ السبت، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 399087. وأجري في روسيا حتى الآن 18.7 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بالفيروس.

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