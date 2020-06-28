«كورونا» حول العالم.. الاقتصاد يتضرر بشدة وترامب يؤيد إعادة الفتح وجمع 6.9 مليار دولار لاكتشاف علاج

مشهد من ميامي بيتش في ولاية فلوريدا، 26 يونيو 2020 (فرانس برس)