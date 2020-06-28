«كورونا» حول العالم.. الاقتصاد يتضرر بشدة وترامب يؤيد إعادة الفتح وجمع 6.9 مليار دولار لاكتشاف علاج

مع تسجيل أكثر من عشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، اليوم الأحد، لا تزال أوروبا القارّة الأكثر تأثّرا، إذ سجّلت مليونين و637 ألفا و546 إصابة.
وسجلت القارة العجوز 195 ألف حالة وفاة و975 وفاة، تليها الولايات المتحدة التي سجّلت مليونين و510 آلاف و323 إصابة، بينها 125 ألفا و539 وفاة، وفق وكالة «فرانس برس».
والسبت فقط، سجّلت الولايات المتحدة أكثر من 43 ألف إصابة جديدة، وفق حصيلة أعّدتها جامعة جونز هوبكنز.
وتحوّلت معضلة إعادة فتح الاقتصادات المتضررة بشدّة جرّاء الفيروس، وهو أمر يؤيده الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم المخاطر الصحية إلى مسألة خلافية في كل بلد تقريبا.
تحذير خامنئي من تفاقم الوضع الاقتصادي في إيران
وفي إيران التي كافحت للحد من تفشي الوباء لديها في وقت رفعت القيود منذ أبريل، قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي إنه يجب القيام بأمر ما لمنع تسبب الفيروس بمشاكل اقتصادية. وقال: «لكن في حالة الإهمال والانتشار الكبير للمرض، فإن المشاكل الاقتصادية ستتفاقم أيضا».
وكشف نائب وزير الصحة إيراج حريرجي أمس السبت أن إيرانيا يصاب بالفيروس كل 33 ثانية ويتوفى شخص في البلاد جرّاء الوباء كل 13 دقيقة.
بدروه، تراجع الاتحاد الأوروبي عن قرار لوضع قائمة بـ«الدول الآمنة» التي يمكن للمسافرين القدوم إلى أوروبا منها، وهي لائحة قد تستثني الولايات المتحدة.
جمع أموال من أجل أبحاث علاج كورونا
في الأثناء دعم نجوم على غرار أعضاء فرقة «كولدبلاي» ومايلي سايرس وجنيفر هدسون تحرّكا قامت به المفوضية الأوروبية ونجح في جمع 6.15 مليار يورو (6.9 مليار دولار) لدعم الأبحاث الرامية لتطوير لقاح والمساعدة في جعله متاحا للدول الأفقر.
وتقول سلطات هذه الدول إن الوباء لا يزال بعيدا عن بلوغ ذروة تفشيه.
وأعلن محافظ بيت لحم فرض إغلاق موقت اعتبارا من الاثنين في المدينة الفلسطينية بسبب ازدياد عدد الإصابات.
وضع الهند وأميركا اللاتينية
وفي الهند، كانت المدن التي تشهد كثافة سكانية الأكثر تأثّرا بالوباء. وسجّل البلد عددا يوميا قياسيا من الإصابات السبت، حيث أعلنت 18500 إصابة جديدة و385 وفاة. وبلغ مجموع الإصابات في الهند 509 آلاف، بينما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 15600.
أما في أميركا اللاتينية، فيواصل الوباء تفشيه وأدى إلى وفاة أكثر من تسعة آلاف شخص في البيرو حتى السبت.
وسجلت البرازيل الدولة الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة، من جهتها 990 وفاة السبت (أعلى حصيلة في العالم يومها)، بينما سجّلت المكسيك ثاني أعلى حصيلة وفيات يومية في العالم السبت بلغت 719.
انفجار في فلوريدا
في شمال القارة الأميركية، أقر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس هذا الأسبوع بأن الولاية تشهد انفجارا في عدد الإصابات الجديدة. وسجّلت الولاية السبت 9585 إصابة خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية.
وتراجع معدل أعمار المصابين إلى 33 عاما مقارنة بـ65 قبل شهرين مع توافد الشباب الذين نفد صبرهم من الالتزام بالعزل على مدى أشهر إلى الشواطئ والحانات بلا كمامات ودون مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي. وأعلنت ميامي أنها ستغلق شواطئها وحاناتها في عطلة الرابع من يوليو.
وسجّلت ولايات جورجيا ونيفادا وكارولاينا الجنوبية أعدادا قياسية من الإصابات السبت، بينما أعلنت أريزونا عددا قياسيا من الحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات.
وتعرّض ترامب لانتقادات جرّاء إصراره على تنظيم تجمّع انتخابي في أوكلاهوما رغم المخاوف المرتبطة بتفشي الفيروس قبل أسبوع.
أما حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم، فأمر بعض المناطق بإعادة فرض تدابير العزل، بينما أعلنت سان فرانسيسكو «تجميد» إجراءات إعادة الفتح. كما أغلقت تكساس حاناتها. وقال حاكمها غريغ أبوت الذي كان بين معارضي فرض تدابير الإغلاق الجمعة إنه لو كان بإمكانه «العودة بالزمن إلى الوراء، لكان أمر بإبطاء وتيرة إعادة فتح الحانات».
وكانت تكساس بين أولى الولايات الأميركية التي رفعت تدابير الإغلاق.
مسيرات افتراضية
في الأثناء، دفع الواقع الصحي الجديد بمعظم مسيرات المثليين حول العالم إلى إقامتها عبر الإنترنت أمس السبت، وذلك بعد 50 عاما على خروج أول مسيرة للمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وللمتحولين جنسيا في نيويورك. وتم الاحتفال بالمناسبة السبت عبر بث فعالياتها عبر الإنترنت على مدى 24 ساعة.
وخرجت بعض المسيرات في الشوارع في مدن مثل مكسيكو، حيث تحدى نحو مئتي شخص تدابير العزل في مسيرة تم تنظيمها في شارع ريفورما الرئيسي في العاصمة المكسيكية.
وتسبب الفيروس باضطرابات في عالم الرياضة، إذ أعلن مجلس الكريكيت في باكستان السبت أنه سيستثني عشرة لاعبين من مبارياته في إنجلترا بعدما تأكدت إصابتهم بكوفيد-19.