اتهامات لأربعة أشخاص حاولوا إسقاط تمثال رئيس أميركي أسبق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 09:41 صباحا
عناصر أمن أميركيون يحرسون تمثال اندرو جاسكون بعدما حاول محتجون إسقاطه أمام البيت الأبيض في واشنطن في 22 يونيو 2020. (فرانس برس)

يواجه أربعة رجال ملاحقات جزائية لمحاولتهم إسقاط تمثال الرئيس الأميركي الأسبق أندرو جاكسون أمام البيت الأبيض في إطار التظاهرات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت السلطات السبت.

ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقدم نفسه ضامنًا لـ«القانون والنظام» قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية، في تغريدة على تويتر الدعوات التي أطلقتها الشرطة للتعرف على نحو خمسة عشر متظاهرا آخرين شاركوا بهذا العمل.

وفي واشنطن العاصمة، حاول المتظاهرون في وقت متأخر من مساء الإثنين إسقاط تمثال ضخم لأندرو جاكسون رئيس البلاد بين عامي 1829 و1837، الذي كان يدعم العبودية. ولفوا الحبال حول النصب وحاولوا إسقاطه. وجرى تحديد هوية أربعة رجال، استنادا لمقاطع فيديو للمشهد، كانوا يربطون أو يشدون الحبال أو يمررون مطرقة إلى متظاهر آخر.

اقرأ أيضا: فحص ضمير للأميركيين من أصول آسيوية تجاه السود

واتهم هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين و47 عاما الجمعة بـ«تدمير ممتلكات فدرالية»، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن من عام إلى عشرة أعوام. وذكر مكتب المدعي العام الفيدرالي في واشنطن في بيان نشرته وكالة «فرانس برس» أنه «جرى توقيف أحدهم الجمعة وعرضه على قاض السبت، فيما لم يجر توقيف الثلاثة الآخرين بعد».

وقال المدعي مايكل شيروين «يجب أن تكون هذه التهم بمثابة تحذير إلى جميع من يدنسون تماثيل العاصمة ومعالمها، لن يتم التسامح مع سلوككم العنيف والإجرامي». وعمد الأميركيون إلى إعادة قراءة نقدية لتاريخهم منذ وفاة جورج فلويد، الأميركي من أصل إفريقي الذي قتل على يد شرطي أبيض في 25 مايو.

وعلى هامش التظاهرات، استهدف المجتجون العديد من التماثيل وخصوصا تلك التي تعود إلى ضباط للكونفدرالية أو أنصار العبودية. وندد ترامب الذي يترشح لولاية ثانية، بعمل «المخربين أو الفوضويين ومثيري الشغب» ووقع مرسوما رئاسيا الجمعة لحماية المعالم. وأكد البيت الأبيض أن الملياردير الجمهوري «لن يسمح أبدا للعنف بالسيطرة على شوارعنا، وإعادة كتابة تاريخنا وتقويض طريقة الحياة الأميركية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يحذر من «مشكلة خطيرة»
دولى
معركة القلعة.. «حضرة» تحولت إلى درس قاسٍ للاحتلال الفرنسي
ليبيا
محطات تركية عائمة تتطلع إلى بيع الطاقة عند شواطئ ليبيا
ليبيا
واشنطن تستعد لاجتماع مع «الجيش الوطني الليبي» لاستئناف مناقشات «تسريح ...
ليبيا
محكمة تركية تقضي بسجن 121 شخصا مدى الحياة
دولى
تركيا تدشن سباق «الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: اجتماع زوارة يثير تكهنات حول مصير سرت والجفرة
ليبيا
إصابات جديدة في 6 بلديات ضمن آخر مستجدات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«سوق الجمعة» تعلن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية
ليبيا
تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
وزير الدفاع التركي: وجودنا في ليبيا مشروع
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطبيقات المراسلة تدمر الزيجات في الصين