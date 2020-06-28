عدد الإصابات بكوفيد-19 يتجاوز 2,5 مليون في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 01:28 صباحا

تخطّت الولايات المتحدة السبت عتبة الـ2,5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرّراً في العالم بالجائحة.

وبحسب عدّاد جائحة كوفيد-19 التابع للجامعة المرموقة ومقرّها في بالتيمور فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة في الساعة 17,30 (21,30 ت غ) 2,500,419 مصابا، وفق وكالة فرانس برس.

بدورها تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة 125 ألفاً، أي نحو ربع إجمالي عدد الضحايا في العالم الذي تجاوز 495 ألفاً.

وأعلنت ولاية فلوريدا السبت تسجيل 9585 إصابة خلال 24 ساعة مع تزايد انتشار العدوى فيها. وأدى الإسراع في رفع الإغلاق إلى تدفق الشباب على الشواطئ والمتنزّهات والحانات، ما فاقم عدد الإصابات في صفوفهم.

ويشهد أكثر من نصف الولايات الأميركية، خاصة في جنوب البلاد وغربها، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكوفيد-19، ما يمثّل انتكاسة لجهود تنشيط الاقتصاد المتضرّر بشدّة من الجائحة.

ورفض الحاكمان الجمهوريان لولايتي تكساس وفلوريدا فرض إغلاق مطوّل، لكنهما أعلنا قيوداً على الحانات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يحذر من «مشكلة خطيرة»
دولى
معركة القلعة.. «حضرة» تحولت إلى درس قاسٍ للاحتلال الفرنسي
ليبيا
محطات تركية عائمة تتطلع إلى بيع الطاقة عند شواطئ ليبيا
ليبيا
واشنطن تستعد لاجتماع مع «الجيش الوطني الليبي» لاستئناف مناقشات «تسريح ...
ليبيا
محكمة تركية تقضي بسجن 121 شخصا مدى الحياة
دولى
تركيا تدشن سباق «الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: اجتماع زوارة يثير تكهنات حول مصير سرت والجفرة
ليبيا
إصابات جديدة في 6 بلديات ضمن آخر مستجدات فيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«سوق الجمعة» تعلن إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية
ليبيا
تعليق من الاتحاد الأوروبي على تنقيب تركيا عن الغاز قبالة سواحل قبرص
دولى
شركتان إماراتيتان تعلنان عن تعاون إماراتي - إسرائيلي في المجال الطبي
عربى
وزير الدفاع التركي: وجودنا في ليبيا مشروع
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تطبيقات المراسلة تدمر الزيجات في الصين