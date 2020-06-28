عدد الإصابات بكوفيد-19 يتجاوز 2,5 مليون في الولايات المتحدة

تخطّت الولايات المتحدة السبت عتبة الـ2,5 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرّراً في العالم بالجائحة.

وبحسب عدّاد جائحة كوفيد-19 التابع للجامعة المرموقة ومقرّها في بالتيمور فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة في الساعة 17,30 (21,30 ت غ) 2,500,419 مصابا، وفق وكالة فرانس برس.

بدورها تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة 125 ألفاً، أي نحو ربع إجمالي عدد الضحايا في العالم الذي تجاوز 495 ألفاً.

وأعلنت ولاية فلوريدا السبت تسجيل 9585 إصابة خلال 24 ساعة مع تزايد انتشار العدوى فيها. وأدى الإسراع في رفع الإغلاق إلى تدفق الشباب على الشواطئ والمتنزّهات والحانات، ما فاقم عدد الإصابات في صفوفهم.

ويشهد أكثر من نصف الولايات الأميركية، خاصة في جنوب البلاد وغربها، ارتفاعاً في عدد الإصابات بكوفيد-19، ما يمثّل انتكاسة لجهود تنشيط الاقتصاد المتضرّر بشدّة من الجائحة.

ورفض الحاكمان الجمهوريان لولايتي تكساس وفلوريدا فرض إغلاق مطوّل، لكنهما أعلنا قيوداً على الحانات.