البيت الأبيض ينفي إبلاغ ترامب بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أميركيين في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يونيو 2020, 12:44 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (الإنترنت)

نفى البيت الأبيض السبت ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الجمعة، من أنّ الرئيس دونالد ترامب أُبلغ بمعلومات استخبارية، مفادها أنّ روسيا عرضت مكافآت مالية على مقاتلين مرتبطين بطالبان مقابل قتلهم جنوداً أميركيين وغربيين في أفغانستان.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كايلي ماكيناني، «لم يُبلّغ الرئيس أو نائبه بمعلومات استخبارية مزعومة حول مكافآت روسية».

وأضافت أنّ «هذا لا يتعلق بصدقية المعلومات الاستخبارية المزعومة، بل بعدم دقّة مقال نيويورك تايمز الذي يشير خطأ إلى أن الرئيس ترامب أُبلغ بهذا الموضوع».

وترافق تقرير الصحيفة مع سعي ترامب للانسحاب من أفغانستان، لإنهاء أطول حروب أميركا.

وكانت حركة طالبان نفت ما أوردته الصحيفة الأميركية، مشدّدة على أنّ الغالبية العظمى من القتلى في صفوف القوات الأميركية سقطوا نتيجة متفجّرات منزلية الصنع.

بدورها، ندّدت روسيا بالتقرير، وقالت سفارتها في واشنطن على تويتر إن ما أوردته نيويورك تايمز من «اتّهامات بلا دليل أو مصدر قد أدّت بالفعل إلى تهديدات مباشرة لأرواح موظفينا» في سفارتي واشنطن ولندن.

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