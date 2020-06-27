حملة بايدن الرئاسية تضم «جدة تيك توك» بعد نجاحها في تقليص حضور تجمع لترامب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 05:52 مساء
ماري جو لوب الشهيرة بجدة تيك توك. (الإنترنت)

تعاقدت الحملة الرئاسية للمرشح الديمقراطي جو بايدن مع جدة أميركية ساعدت في تقليص حضور تجمع للرئيس دونالد ترامب.

واكتسبت ماري جو لوب لقب «جدة تيك توك» منذ اشتهرت بدعوتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي معارضي ترامب لحجز مقاعد في تجمع في إطار حملة إعادة انتخابه في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي، وفق «فرانس برس».

نجاح دعوة لوب 
وكانت النتيجة أن ترامب ألقى خطابًا في ملعب كبير، لكن بحضور أقل من ثلث قدرة المكان، في نتيجة تناقض تباهي فريق إعادة انتخاب ترامب في وقت سابق بالاهتمام الكبير بحضور التجمع عبر الإعلان أن أكثر من مليون شخص طلبوا شراء تذاكر.

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ونالت دعوة لوب على منصة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة «تيك توك» أكثر من مليوني مشاهدة، وحظيت باهتمام أكبر من خلال المعجبين الأميركيين على الإنترنت بموسيقى البوب الكورية الجنوبية المعروفة أيضًا باسم «كيبوب».

جدة لستة أطفال
وقالت كايتلين غيلبرت، مديرة مشروع ائتلاف بايدن الرقمي الجمعة، إن لوب البالغة 51 عامًا، وهي أم لأربعة وجدة لستة أطفال، انضمت إلى مجموعتها للمساعدة في حملات الإنترنت للسباق الرئاسي في نوفمبر. وأفادت لوب جريدة «نيويورك تايمز» أن أحد مشاريعها الأولى سيكون المساعدة في تشكيل مجموعة من المؤيدين لبايدن على تطبيق «تيك توك».

وتعمل الجدّة لوب المقيمة في ولاية آيوا في قسم الموسيقى بمدرسة ثانوية، وشاركت في وقت سابق في الحملة الرئاسية للديمقراطي بيت بوتيدجيدج الرئيس السابق لبلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا، الذي انسحب من السباق.

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