«الصحة العالمية»: تطوير فحوص لـ«كوفيد-19» وعلاجات ولقاحات يحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 03:59 مساء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص «كوفيد-19» ولقاحاته وعلاجاته، ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام القادم.

وأفادت المنظمة أثناء عرضها تفاصيل مبادرة «تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد-19» الهادفة لحشد الموارد الدولية لاحتواء الوباء، والتي أطلقتها نهاية أبريل مع شركائها، أن «الخطط المقدمة اليوم تدعو إلى تمويل بقيمة 31.3 مليار دولار للفحوص والعلاجات واللقاحات»، مضيفة أنه تم التعهّد بما قدره 3.4 مليار دولار من هذا المبلغ حتى الآن، وفق وكالة «فرانس برس».

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