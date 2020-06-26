واشنطن العاصمة محور تصويت متوقع في مجلس النواب لجعلها ولاية

رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر.(فرانس برس)

يصوّت مجلس النواب، الجمعة، على جعل العاصمة الأميركية واشنطن الولاية الـ51 في البلاد، وهي خطوة تاريخية لكنها رمزية إلى حد كبير، من المرجح أن يوقف الجمهوريون مسارها في مجلس الشيوخ.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الخميس، في مؤتمر صحفي مع رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر: «لأكثر من قرنين، حرم سكان واشنطن العاصمة من حقهم في المشاركة الكاملة في الديمقراطية، وغدا سنصحح هذا الظلم الخطير».

ويعيش أكثر من 705 آلاف أميركي في واشنطن، وهي معقل ديمقراطي يزيد عدد سكانه على ولايتين، وايومينغ وفيرمونت، ويماثل عدد سكان ولايتين أخريين، وقالت بوزر إن سكان واشنطن يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش ويديرون الأعمال ويربون العائلات، ومع ذلك فإنهم محرومون من الحقوق لأنهم لا يملكون حق التصويت في الكونغرس.

وتابعت رئيسة البلدية: «هذا خطأ تاريخي يجب تصحيحه، ولدت هنا دون تصويت، لكني أقسم أنني لن أموت هنا دون تصويت»، وسيكون تصويت مجلس النواب لجعل واشنطن العاصمة ولاية الأول منذ العام 1993، والأول على الإطلاق الذي يجري تمريره في إحدى غرفتي الكونغرس.

يذكر أن ولايتي ماريلاند وفيرجينيا عن أراض في ثمانينات القرن التاسع عشر لإنشاء عاصمة اتحادية على طول نهر بوتوماك، وباتت واشنطن، مقاطعة كولومبيا، العاصمة الأميركية الاتحادية الدائمة في العام 1790.

ومن المتوقع أن تعرف الولاية الجديدة باسم «واشنطن، دوغلاس كومنولث»، جامعة اسم أول رئيس للبلاد جورج واشنطن واسم ناشط أسود معروف نادى بإلغاء عقوبة الإعدام فريدريك دوغلاس، ومن غير المرجح أن تنجح الخطوة راهنا.

وأعرب الرئيس دونالد ترامب عن معارضته جعل العاصمة ولاية، ومن المتوقع أن يتجاهل الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ الإجراء، كما تواجه ترامب أيضًا بشكل متكرر مع بوزر خلال الاحتجاجات في أعقاب مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس الشهر الماضي.

بعد أن استخدم ترامب أفراد الأمن الفيدراليين لإزاحة المتظاهرين بالقوة من أمام البيت الأبيض، قال النقاد إن الحادث يوضح حاجة واشنطن إلى السيطرة الكاملة على شؤونها، في شكل يخضع لرقابة الكونغرس.

وقال ستيني هوير، النائب الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية ميريلاند، إن «عدم دعم إنهاء حرمان العديد من المواطنين من حقوقهم ليس من القيم الأميركية، وإن المواطنة الجزئية ليست خيارا، وسوف نراقب الجائزة وهي جعل مقاطعة كولومبيا ولاية».