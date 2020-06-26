قاض أميركي يرفض طلبا لمنع نشر كتاب يكشف خفايا عائلة ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فينيكس بولاية أريزونا، 23 يونيو 2020، (ا ف ب)

رفض قاض في نيويورك منع نشر كتاب لابنة شقيق دونالد ترامب، تصفه فيه بأنه «أخطر رجل في العالم»، لكنه «يلقي الضوء على التاريخ القاتم» لعائلة الرئيس الأميركي، كما قالت دار النشر.

ومن المقرر أن يصدر كتاب ماري ترامب في نهاية يوليو، قبل ثلاثة أشهر فقط من خوض عمها الانتخابات لولاية رئاسية ثانية، حسب وكالة «فرانس برس».

وطلب شقيق الرئيس روبرت ترامب هذا الأسبوع، من محكمة في كوينز بنيويورك منع نشر كتاب «كثير جدا ولا يكفي أبدا: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم».

انتهاك اتفاق سرية

واتهم روبرت ترامب ماري بانتهاك اتفاق سرية وقعته العام 2001، بعدما قامت المحكمة نفسها بتسوية نزاع حول ملكية عقارات لفريد ترامب والد دونالد وروبرت وفريد الابن، والد ماري الذي توفي العام 1981.

وتروي ماري البالغة 55 عاما في كتابها الذي يقع في 240 صفحة خفايا أجواء «العائلة المسمومة» كما شهدتها في منزل جديها، وفق الناشر سيمون وشوستر.

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وقال الناشر إن ماري، الطبيبة النفسية، تصف «صدمات وعلاقات مدمرة وخليطا مأساويا من الإهمال والاساءة»، مضيفا أنها «الوحيدة من عائلة ترامب المستعدة لقول الحقيقة حول واحدة من أقوى العائلات في العالم وأكثرها اضطرابا».

وذكر موقع «ديلي بيست» في وقت سابق هذا الشهر، أن الكتاب سيكشف أن ماري ترامب كانت مصدر التقارير التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز حول الشؤون المالية للرئيس ترامب، ودفعه القليل من الضرائب المتوجبة عليه على مدى عقود.

تعليق ترامب

وأبلغ ترامب الأسبوع الماضي موقع «أكسيوس» عن اتفاق مبرم مع ماري ترامب يمنعها من الكشف عن أسرار العائلة، وقال «هي غير مخولة نشر كتاب»، مضيفا «عندما توصلنا إلى تسوية معها ومع شقيقها (...)، وقّعت هي (...) على اتفاق بعدم الإفصاح». لكن القاضي في محكمة كوينز قال إن محكمته ليست صاحبة اختصاص في إصدار أمر قضائي يمنع نشر الكتاب.

وأعرب تيد بطرس محامي ماري ترامب في بيان عن أمله بأن يكون هذا القرار نهاية المطاف في هذه القضية، قائلا إن «الديموقراطية تزدهر بالتبادل الحر للأفكار، فلا هذه المحكمة ولا أي محكمة أخرى لديها السلطة لانتهاك الدستور» الأميركي.