تقارير: سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة الإيرانية طهران

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 يونيو 2020, 01:30 صباحا
صورة متداولة عبر الإنترنت لضوء ناتج عن انفجار ضخم شرق طهران، 26 يونيو 2020 (الإنترنت).

أفادت تقارير صحفية بسماع دوي انفجار ضخم هز العاصمة الإيرانية طهران، ليل الجمعة.

وبحسب موقع قناة «الحرة» الأميركية، تداول مغردون وصحفيون مقطع فيديو على موقع «تويتر»، للحادث.

وكتبت الصحفية بجريدة «نيويورك تايمز» الأميركية فرناز فصيحي: «أول فيديو بخصوص الانفجار الضخم الذي صاحبه ضوء أحمر حول طهران، وقد سمع دويه العديد من السكان. التقارير تفيد وقوعه حول موقع عسكري هناك».

وذكر موقع قناة «العربية» السعودية أن الانفجار وقع في قاعدة عسكرية شرق طهران. ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن «إعلام الحرس الثوري الإيراني يعترف بوقوع انفجار ضخم».

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن السلطات تحقق في أمر دوي وضوء ساطع في شرق العاصمة الإيرانية، وفق تقارير صحفية.

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