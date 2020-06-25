ارتفاع عدد ضحايا زلزال المكسيك إلى 10 أشخاص

أفراد من الحماية المدنية في المكسيك يعاينون عمارة تضررت جراء الزلزال، 24 يونيو 2020، (رويترز)

قالت السلطات المكسيكية إن عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد يوم الثلاثاء الماضي ارتفع إلى عشرة أشخاص، بينما بدأ السكان في إزالة الأنقاض وتقييم الأضرار.

وكانت المنطقة المحيطة بمنتجع أواتولكو الشاطئي الشهير في ولاية واهاكا في الجنوب هي الأكثر تضررا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة، لكن أمكن الشعور بالاهتزاز في مناطق بعيدة مثل مكسيكو سيتي، حيث تمايلت المباني الشاهقة وهرع الآلاف من الناس في الشوارع، حسب وكالة «رويترز».

وتضرر نحو 30 مبنى في العاصمة وفي حي شمالي تضرر بشدة من زلزال العام 2017، اضطر بعض السكان إلى إخلاء منازلهم.

الزلزال دمر منازل

وقالت أورا بريسير لرويترز وهي تزيل متعلقاتها من المبنى الذي أغلقته السلطات: «كانت هذه الشقة دائما منزلي، إنها المكان الذي ولدت فيه، حيث ترعرعت، حيث كل ذكرياتي.. إذا فقدتها، فلن أفقد منزلي فحسب، بل سأفقد جزءا كبيرا من قلبي».

وفي واهاكا، قامت أطقم العمال بتطهير الطرق التي تراكم فيها الحطام من الزلزال، بينما بحث سكان المجتمعات الفقيرة عن أمتعتهم بين الأنقاض.

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وقال فيسنتي روميرو في بلدة لا كروسيتا على ساحل المحيط الهادي، موضحا الضرر الذي لحق بمنزله بينما كان الجيران يزيلون الأنقاض: «كل شيء تضرر، وأخذ المنزل بأكمله. كل شيء فعلناه في حياتنا اختفى».