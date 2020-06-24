بريطانيا.. 154 وفاة جراء «كورونا» خلال 24 ساعة..وانخفاض الإصابات اليومية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 08:52 مساء
بريطانيان يرتديان الكمامة في لندن. (الإنترنت)

 أعلنت السلطات الصحية البريطانية الأربعاء، عن تسجيل 154 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مقابل 171 وفاة أمس.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض «كوفيد-19» أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة بلغت بذلك 43081 حالة وفاة، أي ثالث أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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وشهدت حصيلة الإصابات اليومية جراء «كوفيد-19» في بريطانيا تراجعا لليوم الخامس على التوالي، بتسجيل وزارة الصحة 653 إصابة جديدة في تقرير اليوم (مقابل 874 إصابة أمس الثلاثاء و958 إصابة الإثنين و1221 إصابة الأحد و1295 إصابة السبت و1346 إصابة الجمعة).

وبشكل عام، تم تسجيل 306862 إصابة مؤكدة بـ«كوفيد-19» في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة.

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