إيران تسجل أعلى عدد وفيات يومي جراء «كورونا» منذ أبريل

إيرانيات يرتدين الكمامات في شوارع طهران. (الإنترنت)

دعا نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، الأربعاء الإيرانيين إلى وضع كمامات بعد أن سجلت البلاد أعلى عدد يومي من الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ مطلع أبريل.

وأعلن رئيسي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني «وضع الكمامات يجب أن يكون إلزاميا». وأضاف «إذا وضعنا الكمامات خصوصا في الأماكن المغلقة وخلال التجمعات يمكننا أن نخفض فعليا (تفشي) فيروس كورونا المستجد»، بحسب «فرانس برس».

إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس «كورونا» منذ أبريل

وسجلت إيران رسميا أول حالة بكوفيد-19 في 19 فبراير وباتت أكثر دولة متضررة بالوباء في الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمرها الصحفي اليومي المتلفز أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري عن 133 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة في أعلى حصيلة يومية منذ السادس من أبريل (136 وفاة). وهو سادس يوم على التوالي الذي يسجل خلاله أكثر من مئة حالة وفاة بكوفيد-19. وأعلنت لاري أن العدد الإجمالي للوفيات منذ تفشي الفيروس في البلاد بلغ 9996 شخصا.

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وأضافت أن البلاد سجلت أيضا 2531 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية أي عدد إجمالي 212 ألفا و501. ويشكك خبراء أجانب في الأعداد التي تنشرها الحكومة ويرى مسؤولون إيرانيون انها أقل من الواقع.

ولم تفرض السلطات الإيرانية حجرا إلزاميا في البلاد لكنها أغلقت المدارس وألغت المناسبات العامة وحظرت التنقل بين محافظات البلاد الـ31 في مارس قبل أن ترفع تدريجيا القيود اعتبارا من أبريل.