نواب أوروبيون يطالبون بوقف مخطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

دعا أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة قادتهم، اليوم الأربعاء على التدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن يطلق هذه الآلية الأسبوع المقبل. وبموجب صفقة الائتلاف الحكومي بين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن بدء تنفيذ مخطط ضم إسرائيلي لمستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الأول من يوليو المقبل، حسب وكالة «فرانس برس».
وفي رسالة نشرت في عدة صحف وأرسلت الى وزراء الخارجية الأوروبيين قال 1080 نائبا أوروبيا إنهم «يشعرون بقلق عميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية».
الاعتراض على خطة ترامب
وأضافت الرسالة: «مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وتهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية وبينها ميثاق الأمم المتحدة... وللأسف، خطة الرئيس ترامب تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دوليا».
وأشارت الرسالة ثلاث مرات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن دون أي ذكر مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لا يزال يترتب عليه أن يقرر حجم الأراضي التي يعتزم ضمها.
وكتب النواب في الرسالة: «تقديرا لجهود أوروبا الطويلة الأمد في التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، نطلب من القادة الأوروبيين التحرك بشكل حازم»، للرد على هذا الأمر.
أوروبا عليها جمع الأطراف الدولية لمنع الضم
وأضافوا أن أوروبا يجب أن تبادر إلى جمع الأطراف الدولية من أجل منع الضم. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة ويدرس إجراءات رد في حال مضي نتانياهو في مخططه؛ لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الاعضاء الـ27.
ومعظم الموقعين على الرسالة من أعضاء أحزاب يسارية، وربعهم تقريبا من بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي في يناير وبينهم الناطقة باسم حزب العمال البريطاني ليزا ناندي.