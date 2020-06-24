خطأ بشري وراء تحطم طائرة باكستانية أسفر عن 97 قتيلا

رجال الإطفاء في موقع حطام الطائرة الباكستانية في كراتشي، 22 مايو 2020. (فرانس برس)

تسبب خطأ بشريّ للطيار ومراقب الملاحة الجوية في تحطم طائرة ايرباص في جنوب باكستان الشهر الفائت أسفر عن 97 قتيلا، حسب تقرير أولي للتحقيق في الحادث نشر اليوم الأربعاء.



وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية «بيا» فوق مجموعة منازل عند اقترابها من مطار كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان في 22 مايو الماضي، وأسفر الحادث عن مقتل كل الذين كانوا على متنها ونجاة شخصين فقط.



وأبلغ وزير الطيران غلام ساروار خان البرلمان أنّ الطيار بالإضافة للمراقب لم يتبعا القواعد المعيارية، حسب وكالة «فرانس برس».



الطياران فقدا التركيز نتيجة النقاش حول «كورونا»

وأضاف أن الطيارين كانا يناقشان جائحة «كورونا»، فيما كانا يحاولان الهبوط بالطائرة «إيرباص ايه-320»، موضحا أن الطيار ومساعد الطيار لم يكونا في كامل التركيز وكل نقاشهما كان حول فيروس «كورونا».



وحللّ فريق التحقيق الباكستاني الذي ضم مسؤولين من الحكومة الفرنسية وقطاع الطيران، بيانات الطائرة والتسجيلات الصوتية في قمرة القيادة.



لا خطأ تقنيا في الطائرة

وأكّد وزير الطيران أن الطائرة «كانت صالحة بنسبة 100% للتحليق ولم يكن هناك خطأ تقني».



وجاء الحادث الذي أسفر عن سقوط أكبر عدد من القتلى في باكستان خلال ثماني سنوات، بعد أيام فقط على السماح باستئناف الرحلات الداخلية التي علقت منذ أكثر من شهر لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وكان الكثير من الركاب في طريقهم للاحتفال بعيد الفطر مع ذويهم بعد الإغلاق الذي استمر أسبوعين.