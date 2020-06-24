أكثر من 100 ألف وفاة بـ«كورونا» في أميركا اللاتينية والكاريبي

فرد يتلقى الرعاية الطبية في ولاية الأمازون بالبرازيل على الحدود مع البيرو، 20 يونيو 2020 (فرانس برس)

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس «كورونا المستجد» في أميركا اللاتينية والكاريبي 100 ألف حالة، أكثر من نصفها في البرازيل، حسب إحصاء أعدته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى أرقام رسمية.

وسجلت أكثر من 2.1 مليون إصابة بالفيروس في المنطقة منذ بدء الوباء، وتُعتبر البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي الأكثر تضررا منه.

وتخطت حصيلة الفيروس في العالم 475 ألف وفاة، حسب تعداد وضعته الوكالة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية، اليوم الأربعاء.

وتضاعف عدد الوفيات في العالم في أقل من شهرين ليصل إلى 477117 وفاة من أصل 9263835 إصابة، فيما تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا مع بلوغ حصيلتها 193800 وفاة من أصل 2557761 إصابة، ويتسارع تفشي الفيروس في أميركا اللاتينية، حيث سجلت 100378 وفاة من أصل 2163835 إصابة.