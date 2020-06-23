مقتل ثمانية جنود في هجمات لطالبان شمال أفغانستان

سكان يتفحصون مسجد شير شاه صوري بعد هجوم بقنبلة اثناء صلاة الجمعة في كابل، 12 يونيو 2020. (أ ف ب)

اقتحم عشرات من مقاتلي طالبان ثلاث نقاط تفتيش أمنية في شمال أفغانستان قبل فجر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل من عناصر الأمن، في هجوم جديد على القوات الحكومية قبل محادثات السلام المرتقبة.

واتهمت السلطات هذا الأسبوع طالبان بتكثيف الهجمات على القوات الأفغانية في وقت يستعد الجانبان لبدء مفاوضات تأخرت كثيرا، وفق «فرانس برس».

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وقال مسؤولون إن الهجمات المتزامنة على نقطة أمنية للجيش ونقطتي تفتيش للشرطة في ولاية قندز في شمال البلاد أدت إلى اندلاع معارك استمرت ساعات.

وأفاد المسؤول المحلي نصر الدين سعدي بأن ثمانية من أفراد قوات الأمن الأفغانية قتلوا وأصيب سبعة آخرون. وأكد الناطق باسم حاكم ولاية قندز عصمت الله مرادي الهجوم المنسق، لكنه قال إن تسعة من أفراد الأمن قتلوا في المعارك التي دارت ليلا. ولم تصدر حركة طالبان تعليقا حتى الآن.

وهاجم مقاتلو طالبان مراراً قوات الأمن في ولاية قندز والمناطق المحيطة بها. وسقطت المدينة نفسها مرتين لفترة وجيزة في يد المتمردين في السنوات الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع إن مقاتلي طالبان هاجموا أيضا نقطة تفتيش للجيش في إقليم بلخ (شمال) وأخرى في ولاية غزنة (شرق) خلال الليل، مضيفة أن مسلحين عديدين قتلوا في الاشتباكات التي تلت ذلك.

والإثنين، قال مجلس الأمن القومي إن طالبان قتلت ما لا يقل عن 291 من أفراد الأمن الأفغان خلال الأسبوع الماضي، موضحا أنه كان الأسبوع «الأكثر دموية» في 19 عاما من النزاع. وقال الرئيس أشرف غني في خطاب أمام الحكومة الاثنين إن العنف الذي تمارسه طالبان «يتناقض مع الالتزام بتحقيق السلام».

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وتراجعت وتيرة أعمال العنف في معظم أنحاء أفغانستان منذ إعلان طالبان وقفا لإطلاق النار لثلاثة أيام في 24 مايو لمناسبة عيد الفطر، لكن المسؤولين اتهموا المتمردين بتكثيف الهجمات في الأسابيع الماضية، وتعهد غني إتمام عملية إطلاق السجناء من طالبان، وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات سلام مع المتمردين وطي عقدين من النزاع.

وقد أطلقت السلطات بالفعل نحو 3 آلاف سجين من طالبان، وتعتزم إطلاق ألفين آخرين بموجب الاتفاق الموقع بين المتمردين وواشنطن في فبراير. ويمهّد الاتفاق بين واشنطن وطالبان لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 وبدء محادثات السلام الأفغانية أيضًا.