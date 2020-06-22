ترامب يتوقّع أن تتخطى حصيلة وفيات «كوفيد-19» في أميركا 150 ألف شخص

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يونيو 2020, 10:44 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدثا خلال تجمع انتخابي في أوكلاهوما، 20 يونيو 2020. (أ ف ب)

توقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تتخطى حصيلة وفيات جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة 150 ألفا، بعدما بلغت الإثنين 120 ألف وفاة.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع «سبكتروم نيوز» الإخباري إن الحصيلة الحالية هي «على الأرجح 115 (ألفا) لكنها قد تتخطى هذا الرقم بقليل وصولا إلى 150 (ألفا) أو أكثر، لكننا كنا لنفقد ما بين مليونين وأربعة ملايين شخص» لو لم تتخذ الإدارة تدابير لإبطاء تفشي الوباء في البلاد، وفق «فرانس برس».

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وكان ترامب يشير إلى نموذج أعدته «إمبيريال كولدج أوف لندن» توقّع في أوساط آمارس بلوغ حصيلة وفيات «كوفيد-19» في الولايات المتحدة 2,2 مليون حالة إن لم تتخذ أي تدابير.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في هذا المجال، بلغت الإثنين حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 120 ألف وفاة. وقال الرئيس الأميركي في المقابلة التي أجريت في البيت الأبيض «لقد أدينا عملا جيدا والآن، نعمل على إعادة إنهاض البلاد».

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ولدى سؤاله عن إمكان تنظيم تجمّعات انتخابية جديدة في توقيت تشهد فيه ولايات عدة في جنوب البلاد وغربها موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19، أكد ترامب عدم إهمال السلامة الصحية.

وقال «لا نزال قلقين بشأن السلامة»، مضيفا «نريد التخلّص من هذا الأمر». ومن المقرر أن يتوجّه الرئيس الأميركي إلى فينيكس الثلاثاء لمخاطبة مناصرين له من الشبان، علما أنه لم يعلن رسميا أن الحدث سيكون تجمّعا انتخابيا.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدثا خلال تجمع انتخابي في أوكلاهوما، 20 يونيو 2020. (أ ف ب)
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