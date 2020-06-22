تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في تطاوين التونسية (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 يونيو 2020, 05:10 مساء
جانب من التظاهرات الاحتجاجية بولاية تطاوين الجنوبية بتونس. (أرشيفية: الإنترنت)

تجددت الاشتباكات، الإثنين، بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين في ولاية تطاوين (جنوب) في احتجاجات متواصلة منذ شهر يعبرون فيها عن رفضهم للتهميش في المنطقة. وأطلقت قوات الأمن بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريق المئات من المحتجين في شوارع ولاية تطاوين.

ويطالب المحتجون الحكومة التونسية بالتزام اتفاق تم إقراره في العام 2017 بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل في شركات نفطية في منطقة الكامور التابعة للولاية، بحسب موقع «دويتشه فيله» الألماني.

الأمن التونسي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين جنوب البلاد

وقال والي المنطقة عادل الورغي، في تصريح لإذاعة رسمية أمس الأحد، إن الاحتجاجات بدأت إثر توقيف ناشط في الاعتصام «مطلوب لدى العدالة»، مضيفًا: «منذ أكثر من شهر والطرقات مغلقة وخيم الاعتصامات وسط الطريق وهذا خارج عن القانون».

كما أكدت وزارة الداخلية في بيانها، الأحد، أن مجموعة من الأشخاص عمدت إلى «محاولة الاعتداء على المقرات الأمنية بالجهة بواسطة الزجاجات الحارقة مولوتوف، مما أجبر الوحدات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المقرات واستعمال الوسائل المتاحة قانونًا في مثل هذه الوضعيات».

من جانبه دعا فرع الاتحاد العام التونسي للشغل بتطاوين، في بيان أمس الأحد، إلى إضراب عام في الولاية اليوم، الإثنين، معبرًا عن «رفضه لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر» على المحتجين. وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها اليوم، بينما واصلت المحلات التجارية نشاطها بصفة عادية، بحسب «فرانس برس».

ونصب محتجون منذ أسابيع خيامًا في مناطق من الولاية وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التابعة للشركات التي تستثمر في استخراج النفط والغاز في منطقة الكامور بالولاية المهمشة، التي شهدت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في العام 2017.

وتوصّلت الحكومة التّونسية ومحتجّون يطالبون بوظائف في ولاية تطاوين (جنوب)، في مايو 2017 إلى اتفاق لإنهاء اعتصام عطل لمدة أشهر حركة إنتاج النفط وشهد مواجهات مع الشرطة أسفرت عن مقتل متظاهر.

وتم التوصل آنذاك إلى الاتفاق بفضل «وساطة» من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي. وقضى الاتفاق بتوظيف 1500 شخص في« شركة «البيئة والغراسات» (حكومية)، وألف آخرين بدءًا من  يناير 2018، و500 مطلع العام 2019. كما قضى بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحوالىو 29 مليون يورو) لصندوق التنمية والاستثمار في تطاوين سنويًّا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول وفد من «أفريكوم» إلى زوارة للاجتماع مع السراج
ليبيا
عائلة الراحل توم بيتي ترفض استخدام ترامب أغانيه
ثقافة وفن
الرئاسة التركية: نتفهم المخاوف الأمنية المشروعة لمصر في ليبيا.. وسنبقى طالما ...
ليبيا
بكين تغلق مصنعا لـ«بيبسي» وتحظر استيراد منتجات أميركية بعد تسجيل 22 إصابة جديدة ...
دولى
المجلس الرئاسي يرد على خطاب الرئيس السيسي بشأن ليبيا
ليبيا
مطاعم السود في الولايات المتحدة تستفيد من موجة تضامن
منوعات
جديد «كورونا».. الإصابات تتزايد في أميركا اللاتينية والمغرب.. وترامب يتحدى ...
دولى
وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
«موانئ دبي» تستعد لـ«الأسوأ» لكن عينها على مزيد من الاستحواذات
اقتصاد
منظمة الصحة العالمية لم «تقفل ملف كورونا»
منوعات
الصديق الصور لـ«بوابة الوسط»: النيابة تباشر التحقيق في قضية «رشوة» ديوان ...
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا المذيع المتميز أحمد أنور والمطرب عطية محسن
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الصحة العالمية» «كورونا» لا يزال يتسارع