مفاوضات جديدة بين واشنطن وموسكو حول الحد من التسلح.. ولا آمال في حدوث اتفاق

الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فيلاديمير بوتين في لقاء سابق. (أرشيفية: الإنترنت)