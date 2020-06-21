بكين تغلق مصنعا لـ«بيبسي» وتحظر استيراد منتجات أميركية بعد تسجيل 22 إصابة جديدة بالوباء

رجال شرطة يضعون الكمامات قرب سوق شرق يوكوان في بكين، 15 يونيو 2020. (فرانس برس)

حظرت الصين الأحد استيراد منتجات شركة «تايسون فودز» الأميركية وأمرت بإغلاق مصنع تابع لشركة بيبسي في بكين، وذلك في إطار حملة لاحتواء تفشي كوفيد-19 عبر مواد غذائية قد تنقل الفيروس الذي رصدت السلطات مؤخرا بؤرا جديدة له في العاصمة.

وأعلنت بكين الأحد تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما السلطات بصدد إخضاع أكثر من مليوني شخص لفحوص بهدف احتواء بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 في العاصمة، وفق «فرانس برس».

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وأعلنت المديرية العامة للجمارك «تعليقا موقتا» لاستيراد الدجاج المثلّج الذي تنتجه شركة «تايسون فودز» الأميركية، بعد رصد تفش للوباء في أحدى المنشآت الإنتاجية التابعة للشركة في الولايات المتحدة. وجاء في البيان أن المديرية ستصادر منتجات الشركة التي وصلت إلى الصين.

كذلك أمرت السلطات شركة «بيبسيكو» الأميركية للمواد الغذائية والمشروبات بإغلاق أحد مصانعها في بكين بعدما تبينّت إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الشركة فان جيمين. وأوضحت الناطقة أنه تم تتبّع 87 شخصا خالطوا المصابين ووضعوا في الحجر الصحي.

وسجّلت الصين أكثر من 220 إصابة في بؤر جديدة في بكين تقول السلطات إن مصدرها سوق شينفادي، مركز التزود الرئيسي بالفاكهة والخضر في العاصمة. واكتشف الفيروس خصوصاً على ألواح تقطيع سمك السلمون المستورد.

وفتحت السلطات المحلية في العاصمة ألفي مركز للفحص، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، التي قالت إن 2,3 مليون عينة قد جمعت حتى الآن. ونصح السكان الجمعة برمي ثمار البحر المجلدة التي ابتاعوها من سوق شينفادي المغلق حالياً.

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كما أعلنت السلطات الجمعة حملة وطنية لفحص السلع الغذائية المستوردة. ويجري فحص موظفي المطاعم ومحلات السوبرماركت والأسواق والعاملين في توصيل الطعام أيضاً.

وأكد مسؤول كبير في المركز الصيني للسيطرة على الامراض والوقاية منها للصحافيين أن بؤرة الوباء الجديدة تحت السيطرة، لكن ستواصل بكين تسجيل إصابات جديدة. بالإجمال، سجلت الصين 26 إصابة جديدة الاحد، ثلاث منها في محافظة هيبيي الحدودية مع العاصمة. ومن بين من سجلت إصابتهم، عامل في سوق شينفادي. كما اشارت السلطات إلى تسجيل حالة مستوردة.

ومن بين الإصابات المؤكدة الأحد، إصابة لممرضة هي الأولى التي تسجل بين العاملين في القطاع الصحي منذ انتشار الفيروس مجددا.