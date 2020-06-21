الشرطة البريطانية تعتبر حادثة الطعن الدامية في ريدينغ «عملا إرهابيا»

عدد من عناصر الشرطة البريطانية في العاصمة لندن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد أنها تتعامل مع عملية الطعن التي وقعت أمس السبت في حديقة عامة في مدينة ريدينغ غرب لندن على أنها «عمل إرهابي».



وذكرت الشرطة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أنه «بوسع شرطة مكافحة الإرهاب أن تؤكد الآن أن عملية الطعن التي نفذها شاب مساء السبت في ريدينغ، أُعلنت عملا إرهابيا».

وسبق أن أعلنت الشرطة البريطانية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة مساء السبت إثر تعرّضهم للطعن بسكّين في متنزّه عام في مدينة ريدينغ (60 كلم غرب لندن)، مشيرة إلى أنّها تستبعد في الوقت الراهن أن يكون الهجوم إرهابيا.

وقالت شرطة تيمز فالي في بيان فور وقوع الحادث إن «الوقائع ليست مصنفة في الوقت الراهن ذات طابع إرهابي»، منبهة في الوقت نفسه إلى أن المحققين «يبقون منفتحين بما خص الدوافع»، ويعملون بالتنسيق مع شرطة مكافحة الإرهاب لتوضيح ملابسات هذا الهجوم.