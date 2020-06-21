مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في إطلاق نار في مينابوليس بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 11:22 صباحا
أفراد من شرطة ولاية نيويورك الأميركية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشرطة الأميركية مقتل شخص وإصابة 11 آخرين نتيجة إطلاق نار في مدينة مينيابوليس.

وقالت شرطة مينيابوليس على حسابها بموقع «تويتر» اليوم الأحد إن القتيل قاصر، مشيرة إلى أن إصابات الجرحى لا تهدد حياتهم. ولم تكشف الشرطة حتى الآن هوية القتيل والجرحى، وما إذا كانت قد اعتقلت أي مشتبه فيهم على خلفية الحادث، وفق «روسيا اليوم».

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من موقع الحادث، تظهر واجهة مسرح «لاندمارك» ومحلا تجاريا مجاورا، وقد تعرضت لإطلاق الرصاص على ما يبدو. وتظهر اللقطات عناصر للشرطة في موقع الحادث، ويحاول بعضهم مساعدة أحد المصابين.

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