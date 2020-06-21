ترامب يرد على أنباء مرضه في مهرجان انتخابي بأوكلاهوما

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يونيو 2020, 10:19 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية : رويترز)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت أمام أنصاره في تولسا بولاية أوكلاهوما أنه بصحة جيدة، نافياً الشائعات التي سرت حول صحته بعد مشاركته قبل أسبوع في حفل بدت عليه خلاله أمارات التعب.

وفي أول مهرجان انتخابي له منذ أكثر من ثلاثة أشهر حين جمّدت في الولايات المتّحدة كلّ التجمّعات بسبب تفشّي وباء «كوفيد-19»، قال ترامب «إذا كانت هناك مشكلة سأبلغكم بها»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي خطابه، اتّهم الرئيس الجمهوري البالغ من العمر 74 عاماً منافسه الديمقراطي جو بايدن البالغ من العمر 77 عاماً بأنّه يعاني من شيء ما في صحته، وقال «هناك خطب ما في ما يتعلق ببايدن، هذا أمر بوسعي أن أؤكده لكم».

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