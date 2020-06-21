إدارة ترامب تقيل مدعياً عاماً حقق بشأن حلفاء الرئيس

مدعي عام مانهاتن جيفري برمان في 10 أكتوبر 2019.(أرشيفية: فرانس برس)

أقالت إدارة دونالد ترامب السبت المدعي العام الفدرالي في مانهاتن الذي حقق بشأن مقربين من الرئيس الأميركي، بعد رفضه الاستقالة، في آخر خطوة مدوية تقوم بها إدارة الرئيس الجمهوري وأثارت تنديد الديمقراطيين. وعينت إدارة ترامب عام 2018 جيفري بيرمان مدعياً فدرالياً في مانهاتن، وهو أشرف خصوصاً على توجيه الاتهام لمايكل كوهين، محامي ترامب الشخصي السابق. وفق وكالة «فرانس برس».

وكان وزير العدل أعلن مساء الجمعة عن استقالة بيرمان ما أثار احتجاج منتقدي ترامب، بل أيضاً استياء بعض حلفائه. وبعد ذلك الإعلان بقليل، أعلن بيرمان أن ليس لديه «أي نية» بمغادرة منصبه، وأنه لم يعلم بذلك إلا من خلال بيان الوزير وليام بار، مشدداً أنه لم يستقل.

وأجابه بار في رسالة السبت «لأنك أعلنت أن ليس لديك نية بالاستقالة، طلبت من الرئيس طردك اعتباراً من اليوم، وفعل». وعقب ذلك، أكد بيرمان في بيان أنه سيغادر منصبه «على الفور». وأضاف بار في رسالته السبت مخاطباً بيرمان «ببيانك الصحفي الليلة الماضية، اخترت الاستعراض العام على الخدمة العامة». وتابع «من الواضح أن بإمكان الرئيس أن يقيل مدّعياً عاماً فدرالياً معيّناً من جانب محكمة».

اعترافات مدوية

و في ديسمبر 2018، حكم على محامي ترامب الشخصي كوهين بالسجن ثلاث سنوات بعد اعترافات مدوية، بعد إدانته بتهم عدة بينها دفعه أموالاً خلال الحملة الانتخابية لترامب في 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات غرامية مع الملياردير الجمهوري، في انتهاك لقوانين الانتخابات، إضافة إلى الاحتيال الضريبي والكذب على الكونغرس.

كما قاد بيرمان التحقيق في مساعي رودي جولياني، المحامي الشخصي الحالي للرئيس، واثنين من زملائه لتشويه سمعة جو بايدن، الذي أصبح المنافس الديمقراطي لترامب في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر. وهو حقق أيضاً بقضايا مرتبطة بجولياني شخصياً.

وكان أيضاً مسؤولاً عن التحقيق في قضية جيفري إبستين، إذ اتهم بيرمان علنًا الأمير أندرو في أوائل يونيو بالتظاهر بالتعاون في ملف الاستغلال الجنسي لقاصرات. وتريد إدارة ترامب استبدال بيرمان بالمدعي العام جاي كلايتون، المدير الحالي لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

مخاوف

واعتبر زعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ شاك شومر أن الإعلان المفاجئ عن إقالة برمان «في وقت متأخر الجمعة تفوح منه رائحة عرقلة محتملة» للعدالة. وأضاف «ما الذي أغضب الرئيس ترامب؟ خطوة سابقة قام بها هذا المدعي العام أم عمل كان بصدد القيام به؟». كما دعا كلايتون إلى سحب ترشيحه للمنصب.

في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، اتهم رئيس اللجنة القضائية جيري نادلر وزير العدل بأنه سبق بالفعل أن عرقل أكثر من مرة «تحقيقات جنائية لصالح ترامب». وفي بيان أعلنت اللجنة أنها «ستفتح فوراً تحقيقاً في الحادثة، في إطار تحقيقات أوسع حول تسييس بار غير المقبول لوزارة العدل». وأضافت أن مخبرين سيشهدان الأربعاء حول هذا الموضوع.

وأقالت إدارة ترامب العديد من المسؤولين المكلفين بمراقبة عمل الحكومة. وتساءل سلف بيرمان، بريت بهارارا، الذي أقيل أيضاً بعد رفضه الاستقالة بناء على طلب ترامب، على تويتر «لماذا يتخلص رئيس من مدع عام اختاره بنفسه لمنطقة جنوب نيويورك...قبل خمسة أشهر» من الانتخابات الرئاسية.

تفسير مطلوب

وكان الاستياء من هذه المسألة واضحاً أيضاً لدى حلفاء ترامب. وأعلن السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام الذي يرأس اللجنة القضائية التي ستكلف التحقق من تعيين جاي كلايتون، أنه لم يبلغ أيضاً بهذا التعديل، مشيراً إلى أن تعيين كلايتون يحتاج أيضاً إلى موافقة السيناتورين الديمقراطيين من نيويورك.

وقال جوناثان تورلي، المحامي الذي شهد في الكونغرس ضد إقالة ترامب، لـ«فرانس برس»، إن على بار «أن يفسر بوضوح» لماذا أراد التخلص من المدعي العام. وأضاف هذا الأستاذ في جامعة جورج واشنطن أن الإعلان الجمعة «شكل خطأ جدياً زاد من المخاوف حول الدوافع السياسية خلف هذا القرار».