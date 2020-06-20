إسبانيا تعيد فتح حدودها وسط مخاوف من عودة قوية لفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يونيو 2020, 06:26 مساء
طفلة ومرافقها يتنزهان في حديقة عامة في إشبيلية، 26 أبريل 2020 (ا ف ب )

ذكّر رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، مواطنيه بأن إسبانيا تبقى معرَّضة لفيروس «كورونا المستجد»، وعليها أن تحافظ على تدابير الحماية، وذلك قبل بضع ساعات من إعادة فتح البلاد حدودها أمام الأوروبيين.

وقال سانشيز في كلمة متلفزة: «نبقى معرضين. علينا أن نظل يقظين ونلتزم إجراءات النظافة والحماية بحذافيرها»، مضيفًا: «كل منا يمكن أن يكون جدارًا في وجه الفيروس أو سبيلاً لانتشار العدوى، هذا يعود الينا»، وفق «فرانس برس».

إسبانيا تفتح حدودها أمام جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال في 21 يونيو

وإسبانيا هي إحدى الدول الاكثر تضررًا بالوباء، مع تسجيلها أكثر من 28 ألف وفاة، وتخرج من إغلاق مشدد استمر أربعة عشر أسبوعًا.

ومنتصف ليل السبت الأحد، ترفع البلاد حال التأهب التي أُعلنت في الرابع عشر من مارس وتعيد فتح حدودها البرية مع فرنسا وموانئها ومطاراتها أمام مواطني الاتحاد الأوروبي. لكن البرتغال لن تعيد فتح حدودها مع إسبانيا سوى في الأول من يوليو. وسيتمكن الإسبان أنفسهم من التنقل في كل أنحاء البلاد بعدما أُجبروا على البقاء في أقاليمهم ومناطقهم. ولن يجبر الأجانب على التزام حجر صحي لأسبوعين لدى وصولهم.

لكن الفئتين لن تتخليا عن الكمامات في الأماكن المغلقة وأيضًا في الهواء الطلق حين يستحيل حفظ مسافة آمنة من الآخرين تبلغ مترًا ونصف المتر. وسيتم نشر نحو 600 عامل في وزارة الصحة في المطارات لمراقبة المسافرين الوافدين من الخارج وسؤالهم عن مكان إقامتهم وفحص درجة حرارتهم. وأعلن وزير الصحة سلفادور إيلا الجمعة أن أطباء سيتولون فحص الحالات المشتبه بها.

وفي الأول من يوليو، تعيد إسبانيا فتح حدودها لجميع الجنسيات، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من الموسم السياحي، خصوصًا أن السياحة تعتبر الركن الأساسي لاقتصادها، وتشكل 12 % من إجمالي الناتج المحلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائد المنطقة الغربية العسكرية المصرية: جاهزون لردع كل من يمس بأمن مصر القومي
عربى
(فيديو) السيسي يتفقد قوات الجيش المصري بالمنطقة الغربية العسكرية
عربى
«فرانس برس»: إصلاح دستوري في الجزائر يطرح تساؤلات حول تغيير العقيدة العسكرية
عربى
سجن ليبي 3 سنوات في إيطاليا بتهمة تسهيل الهجرة
ليبيا
نائب الرئيس التركي: تعاون أنقرة وواشنطن بشأن ليبيا قد يصنع فارقا إيجابيا
ليبيا
مسؤول تركي لـ«رويترز»: مستعدون للبدء سريعا في إعادة إعمار ليبيا
ليبيا
في مقالة تاريخية بجريدة أميركية.. بوتين يتهم الغرب بـ«إنكار» تضحيات روسيا
دولى
القضاء الإسباني يرفض شكوى نيمار ويلزمه دفع ملايين إلى برشلونة
رياضة عالمية
دراسة تكشف وجود فيروس «كورونا المستجد» في مياه الصرف في إيطاليا منذ ديسمبر 2019
دولى
جريدة الوسط: صراع الأدوار يعمق الخلاف بين الدول المؤثرة في المشهد الليبي
ليبيا
السراج يدعو إلى دعم دولي لإعادة بناء ليبيا كدولة ديمقراطية بنظام انتخابي شامل
ليبيا
بومبيو يندد بـ«أكاذيب» بولتون «الخائن»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد أول علاج رقمي لفرط الحركة لدى الأطفال