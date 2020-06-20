«فرانس برس»: أكثر من 2.5 مليون إصابة معلنة بـ«كورونا المستجد» في أوروبا

سجّلت أكثر من 2.5 مليون إصابة رسميا بفيروس «كورونا المستجد» في أوروبا، أكثر من نصفها في روسيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، وفق تعداد أعدّته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية.

ولا تزال أوروبا مع ما لا يقل عن 2500091 إصابة من بينها 192158 وفاة، القارة الأكثر تضررا جراء وباء «كوفيد-19»، رغم أن المرض بات ينتشر بوتيرة سريعة جدا في أميركا اللاتينية حاليا. في المجمل، سُجّلت 8680649 إصابة في العالم بينها 459976 وفاة.

وروسيا هي الدولة الأوروبية التي تسجّل أكبر عدد من الإصابات «576952 من بينها 8002 وفاة»، وبريطانيا «301815 إصابة، 42461 وفاة»، وإسبانيا «245575 إصابة، 28315 وفاة» وإيطاليا «238011 إصابة، 34561 وفاة» هي الدول الأوروبية الثلاث التي تعد رسميا أكثر من مئتي ألف إصابة على أراضيها. لا تعكس الأرقام إلا جزءًا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصات إلا للحالات الأكثر خطورة.