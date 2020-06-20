موسكو تصف استراتيجية واشنطن في الفضاء بـ«العدائية»

مستشار قوة الفضاء الأميركي روجر توبرمان إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء عرضهما علم قوة الفضاء الأميركية في البيت الأبيض، 15 مايو 2020. (فرانس برس)

وصفت روسيا استراتيجية الولايات المتحدة المرتبطة بالفضاء التي كشفت عنها، الأربعاء، بأنها «عدائية»، متهمة إياها بالتعامل مع الفضاء كساحة حرب.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن «الوثيقة تؤكد المسار العدائي الذي تتخذه واشنطن في الفضاء». وأضافت: «يرى الجانب الأميركي في الفضاء ساحة للحرب»، واصفة الخطوة بأنها «مدمّرة» و«تثير سباق تسلّح في الفضاء»، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتابعت أن «روسيا تتبنى موقفا معارضا تماما، إذ تمنح أولوية لاستخدام ودراسة الفضاء لأهداف سلمية حصرا». وكانت وثيقة الاستراتيجية التي كشفت عنها وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، الأولى منذ أعلن الرئيس دونالد ترامب تشكيل قوة عسكرية جديدة في الفضاء في ديسمبر.

وشددت استراتيجية وزارة الدفاع الأميركية على أن الولايات المتحدة ستسعى للمحافظة على تفوّقها في الفضاء، خصوصا حماية الأقمار الصناعية المستخدمة لتحديد المواقع، التي يعتمد عليها الجيش، إضافة إلى أجهزة الطوارئ والنقل وحتى الخدمات المالية.

وقالت الوثيقة: «تشكّل الصين وروسيا التهديد الاستراتيجي الأكبر نظرا لتطويرهما واختبارهما ونشرهما قدرات فضائية مضادة»، مشيرة إلى أن بكين وموسكو تطوران أدوات للتشويش وشن الهجمات الإلكترونية، وهو أمر يهدد الأقمار الصناعية الأميركية بشكل مباشر.