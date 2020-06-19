دراسة تكشف وجود فيروس كورونا المستجد في مياه الصرف في إيطاليا منذ ديمسبر 2019

الدراسة الإيطالية فحصت 40 عينة من مياه الصرف الصحي أُخذت بين أكتوبر 2019 فبراير 2020. (بوابة الوسط)

كشفت دراسة أجراها المعهد الإيطالي العالي للصحة أن فيروس كورونا المستجد كان موجوداً في مياه الصرف الصحي في مدينتي ميلانو وتورينو في شمال إيطاليا منذ ديسمبر 2019، قبل شهرين من الإعلان رسمياً عن أول إصابة بالمرض في البلاد.

وجاء في بيان حصلت وكالة «فرانس برس» الجمعة على نسخة منه أن «الدراسة فحصت 40 عينة من مياه الصرف الصحي أُخذت بين أكتوبر 2019 فبراير 2020». وأضاف البيان الصادر عن المعهد الحكومي الذي يُعتبر مرجعاً في البلاد «أكدت النتائج التي صادق عليها مختبران مختلفان عبر طريقتين مختلفتين، وجود الحمض النووي الريبي (آر ان إيه) لفيروس سارس-كوف-2 في العينات المأخوذة من ميلانو وتورينو في 18 ديسمبر 2019».