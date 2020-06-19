بومبيو يندد بـ«أكاذيب» بولتون «الخائن»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، 11 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

ندد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو بـ«أكاذيب» مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي يستعد لنشر كتاب ينتقد فيه الرئيس دونالد ترامب بشدة.

وقال بومبيو في بيان أمس الخميس، «من المحزن والخطير في آن، أن يكون الدور العام الأخير لجون بولتون هو دور الخائن الذي أضرّ بأميركا من خلال انتهاكه الثقة المقدّسة مع شعبها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «لم أقرأ الكتاب، ولكن وفقًا للمقتطفات المنشورة، فإنّ جون بولتون ينشر عددا من الأكاذيب وأنصاف حقائق وأُخرى كاذبة تمامًا»، متابعا: «إلى أصدقائنا في أنحاء العالم كافّة: أنت تعلمون أنّ أميركا الرئيس ترامب هي قوّة للخير في العالم».

ترامب غير مؤهل للرئاسة

وأعلن بولتون في مقتطف من مقابلة نُشر الخميس، أنّ ترامب «غير مؤهّل لمنصب» الرئيس، وذلك قبل الصدور المرتقب لكتابه بشأن مهماته في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وقال في معرض حديثه عن ترامب في مقابلة مع قناة «إيه بي سي» تُنشر كاملةً في نهاية الأسبوع، «لا أعتقد أنه مؤهّل للمنصب. لا أعتقد أنّ لديه الكفاءة لتولّي هذا المنصب».

وتسعى إدارة ترامب جاهدة إلى وقف نشر مذكرات «ذا رووم وير إت هابند»، مؤكدة أن الكتاب يتضمن معلومات مصنفة في منتهى السرية.

مقتطفات من الكتاب

وفي الكتاب الذي نشرت مقتطفات منه في ثلاث صحف الأربعاء، كتب بولتون أن ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ المساعدة في إعادة انتخابه، وأعرب عن دعمه لسياسة بكين القاضية بالسجن الجماعي لمسلمي الأويغور والأقليات الأخرى.

وأشار بولتون إلى تواصل ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قائلاً إن ترامب كان يركز على «فرصة التقاط صورة ورد فعل الصحافة عليها» عوضا عن التركيز على المصالح الأميركية الطويلة الأمد،

وقد رفض ترامب التصريحات المدوية لبولتون، وكتب في تغريدة صباح الخميس أن «كتاب بولتون (...) هو مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة».