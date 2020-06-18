الأمم المتحدة تعلن رقما قياسيا لعدد النازحين حول العالم

مفوض الأمم المتحدة للاجئين فيليبو غراندي خلال مؤتمر في جنيف، 16 يونيو 2020، (ا ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن نحو 80 مليون شخص أي أكثر من 1% من البشرية، اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من العنف والاضطهاد، ويعيشون بعيدا عن منازلهم، في رقم قياسي تضاعف خلال عقد.

واعتبر التقرير الأخير للمفوضية السامية للاجئين أنه في نهاية 2019 كان هناك 79,5 مليون شخص بين لاجئين وطالبي لجوء أو أشخاص نزحوا داخل بلدانهم، فيما تتراجع فرص عودتهم، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي في مقابلة مع الوكالة الفرنسية، إنه لوحظ منذ العام 2012 تصاعد الأرقام، معتبرا أن ذلك يعني ان هناك المزيد من النزاعات والعنف.

وتابع أن ذلك يشير أيضا الى أن الحلول السياسية غير كافية، لوقف الأزمات التي تؤدي الى طرد السكان من منازلهم وتمنعهم من العودة إليها.

تضاعف العدد خلال 10 سنوات

وذكر أنه قبل عشر سنوات كان عدد النازحين 40 مليونا، متابعا: «بالتالي لقد تضاعف العدد، ولا نرى ان هذا الاتجاه سيتباطأ».

وأظهر تقرير مفوضية اللاجئين أن 45,7 مليون شخص فروا إلى مناطق أخرى في بلدانهم، و26 مليون لاجىء يقيمون خارج حدود دولهم. وهناك 4,2 مليون شخص من طالبي اللجوء يضاف اليهم 3,6 مليون فنزويلي تم احتسابهم بشكل منفصل.

وقال غراندي إن المجموعة الدولية منقسمة، وغير قادرة على إحلال السلام وبالتالي فان الوضع سيواصل التفاقم وأتخوف كثيرا أن تكون السنة المقبلة أسوأ من هذه السنة.