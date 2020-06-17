بولتون يتهم ترامب بالسعى للحصول على دعم صيني للفوز بولاية ثانية

كشفت مقتطفات من كتاب مرتقب لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، نشرتها وسائل إعلام أميركية، أن الرئيس دونالد ترامب طلب المساعدة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات العام 2020.

وذكر بولتون في كتابه أن ترامب خلال قمة مع شي في يونيو من العام الماضي «حوّل المحادثة بشكل مفاجئ إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، ملمحا إلى قدرات الصين الاقتصادية للتأثير في الحملات الجارية، ملتمسا من شي أن يضمن أنه سيفوز»، وفق «فرانس برس».

وفي المقتطفات التي نشرتها جرائد الواشنطن بوست ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، كتب بولتون أن ترامب شدد على أهمية المزارعين الأميركيين وكيف أن «زيادة الصين مشترياتها من فول الصويا والقمح» يمكن أن تؤثر في النتيجة الانتخابية في الولايات المتحدة.