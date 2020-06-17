رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لحادث مروري بعد جلسة البرلمان (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 06:59 مساء
لحظة تعرض موكب رئيس الوزراء البريطاني للحادث. (الإنترنت)

 اصطدمت سيارة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الأربعاء، بدراجة نارية مرافقة له، بعد مغادرته البرلمان البريطاني.

وتسبب متظاهر توجه راكضا نحو السيارة، في إرباك المرافقين لجونسون، الأمر الذي استوجب توقف قائد دراجة نارية في مقدمة الموكب فجأة، مما دفع سيارة جونسون للاصطدام بها من الخلف، بحسب «سكاي نيوز».

ما ارتطمت سيارة كبيرة من نوع رانج روفر بسيارة جونسون من الخلف، متسببة بأضرار لسيارة جونسون. ولم يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لإصابات، حيث استكملت سيارته الحركة بسرعة، بعد أن أمسكت السلطات بالمتظاهر وأزاحته من الشارع.

وقالت صحيفة «تيلغراف» إن جونسون كان في طريقه لمغادرة البرلمان بويست مينستر، قبل أن يهاجم موكبه عدد من المتظاهرين المترقبين خروجه.

وقالت الصحيفة إن السيارة التي اصطدمت بسيارة جونسون من الخلف هي سيارة تابعة للعناصر الأمنية التابعة له.

سيارة بوريس جونسون بعد تعرضها للحادث. (الإنترنت)
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