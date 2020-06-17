إدارة ترامب ترفع دعوى قضائية لمنع نشر كتاب مستشار الأمن القومي السابق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 12:59 صباحا
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون. (أرشيفية: الإنترنت)

رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء دعوى قضائية لمنع مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، من نشر كتاب يتوقّع أن يرسم فيه صورة قاتمة جداً عن الرئيس الجمهوري وطريقة حكمه.

والدعوى التي رفعت أمام محكمة فيدرالية في واشنطن تطلب منع نشر الكتاب؛ بدعوى أنّ بولتون لم يحز على موافقة على النصّ بأكمله مما يجعل مؤلَّفه «في انتهاك واضح للاتفاقات التي وقّع عليها كشرط لتوظيفه ولاطّلاعه على معلومات سرية للغاية»، وفق وكالة فرانس برس.

ومن المقرّر أن ينشر كتاب بولتون وعنوانه «ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار» (المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض) في 23 الجاري.

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